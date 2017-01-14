Випуск новин за 19:00: Нові подробиці нападу "торнадівців" в Лук'янівському СІЗО
Випуск новин 19:45, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин 14 січня за 19:00 – колишній боєць спецроти "Торнадо" насправді не сам відрізав собі вухо, а йому допомогли.
Також у випуску:
Через негоду минулої доби на українських дорогах загинуло троє людей.
Суддю Господарського суду Любомира Головатюка, якого затримали два дні тому, звинувачують у шахрайстві і взяли під варту.
Барак Обама продовжив санкції проти Росії ще на рік.
Джерело: 24 Канал
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