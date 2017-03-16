Випуск новин за 19:00: Перемога лівих у Нідерландах. Вимога "Азову"
Випуск новин 20:02, сьогодні 22
У випуску новин 16 березня станом на 19:00 – у Нідерландах ультраправим силам не вдалося перемогти на виборах.
Також у випуску:
Члени Національного корпусу "Азов" вимагають звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Кабмін ухвалив проект закону про медичні гарантії у сфері медичних послуг.
Київрада провалила голосування за підтримку торгової блокади.
Джерело: 24 Канал
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