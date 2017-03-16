Випуск новин за 19:00: Перемога лівих у Нідерландах. Вимога "Азову"

У випуску новин 16 березня станом на 19:00 – у Нідерландах ультраправим силам не вдалося перемогти на виборах.

Також у випуску: Члени Національного корпусу "Азов" вимагають звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої. Кабмін ухвалив проект закону про медичні гарантії у сфері медичних послуг. Київрада провалила голосування за підтримку торгової блокади.

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