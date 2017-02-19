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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 19:00: Порошенко у Мюнхені. Росія визнала паспорти "ЛНР" і "ДНР"

Випуск новин 20:38, 18 лютого 131 Читать новость на русском

У випуску новин 18 лютого станом на 19:00 – Порошенко у Мюнхені зустрівся з президентом Польщі і Генсеком НАТО. Росія визнала паспорти так званих "ЛНР" і "ДНР". Відповідний указ сьогодні підписав російський президент Владимир Путін.

Також у випуску:

Роковини Майдану.

"Мода" на самогубства серед підлітків.

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків порушення тиші.

У Мюнхені триває міжнародна конференція з безпеки.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Небесна сотня Мюнхенська конференція з безпеки
Джерело: 24 Канал
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