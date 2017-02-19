Випуск новин за 19:00: Порошенко у Мюнхені. Росія визнала паспорти "ЛНР" і "ДНР"

У випуску новин 18 лютого станом на 19:00 – Порошенко у Мюнхені зустрівся з президентом Польщі і Генсеком НАТО. Росія визнала паспорти так званих "ЛНР" і "ДНР". Відповідний указ сьогодні підписав російський президент Владимир Путін.

Також у випуску: Роковини Майдану. "Мода" на самогубства серед підлітків. Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків порушення тиші. У Мюнхені триває міжнародна конференція з безпеки.

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