Випуск новин за 19:00: Позов проти СБУ. Суд зняв арешт з грошей Януковича
Випуск новин 20:19, сьогодні 88 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 19:00 – на СБУ подали до суду за засекречення електронних декларацій свого керівництва.
Також у випуску:
За аварію на шахті "Степовій" відповідальні не лише її керівники, а й чиновники із державного підприємства "Вугілля"
Глава МЗС Великої Британії закликав Росію припинити втручатися у справи інших країн. Зокрема, України й балканських держав.
Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Януковича.
Джерело: 24 Канал
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