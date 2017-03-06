Випуск новин за 19:00: Позов проти СБУ. Суд зняв арешт з грошей Януковича

У випуску новин 6 березня за 19:00 – на СБУ подали до суду за засекречення електронних декларацій свого керівництва.

Також у випуску: За аварію на шахті "Степовій" відповідальні не лише її керівники, а й чиновники із державного підприємства "Вугілля" Глава МЗС Великої Британії закликав Росію припинити втручатися у справи інших країн. Зокрема, України й балканських держав. Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Януковича.

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