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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 19:00: Результат торговельної блокади. Доба у зоні АТО

Випуск новин 20:14, сьогодні 61 Читать новость на русском

У випуску новин 10 березня станом на 19:00 – компанія ДТЕК Ріната Ахметова зупинила майже всі шахти на окупованій території. За добу у зоні АТО поранено четверо українських бійців, п'ятеро травмовані.

Також у випуску:

Проти російського "Сбербанку" можуть ввести санкції.

На Київщині відшукали українського Ніка Вуйчича.

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення Павла Демчини.

Теги: Випуск новин Блокада АТО Війна на Донбасі Банки Корупція
Джерело: 24 Канал
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