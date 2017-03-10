Випуск новин за 19:00: Результат торговельної блокади. Доба у зоні АТО

У випуску новин 10 березня станом на 19:00 – компанія ДТЕК Ріната Ахметова зупинила майже всі шахти на окупованій території. За добу у зоні АТО поранено четверо українських бійців, п'ятеро травмовані.

Також у випуску: Проти російського "Сбербанку" можуть ввести санкції. На Київщині відшукали українського Ніка Вуйчича. НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення Павла Демчини.

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