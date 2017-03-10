Випуск новин за 19:00: Результат торговельної блокади. Доба у зоні АТО
Випуск новин 20:14, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 19:00 – компанія ДТЕК Ріната Ахметова зупинила майже всі шахти на окупованій території. За добу у зоні АТО поранено четверо українських бійців, п'ятеро травмовані.
Також у випуску:
Проти російського "Сбербанку" можуть ввести санкції.
На Київщині відшукали українського Ніка Вуйчича.
НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення Павла Демчини.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Що готує погода на початку тижня: прогнози синоптиків30 жовтня 2016 , 15:27
Євробачення-2017: українці назвали переможця нацвідбору25 лютого , 15:26
В Кабміні пообіцяли українцям ще більші зарплати28 жовтня 2016 , 10:36
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32