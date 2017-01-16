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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 19:00: Результати переговорів в Мінську. Умови МВФ

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У випуску новини 16 січня за 19:00 годину – бойовики терористичних ЛНР та ДНР відмовляються видавати українських заручників.

Також у випуску:

Сьогодні річниця диктаторських законів, які фактично перетворювали Україну на поліцейську державу.

Видання "Економічна правда" оприлюднило свіжі умови надання позик від Міжнародного валютного фонду.

Народний депутат Сергій Пашинський зацікавлений у необ'єктивному розслідуванні.

Голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вдруге відмовився давати свідчення у Національному Антикорупційному бюро.

Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі.

Теги: США Випуск новин Дональд Трамп Сергій Пашинський МВФ Мінськ Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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