Випуск новин за 19:00: Результати переговорів в Мінську. Умови МВФ

У випуску новини 16 січня за 19:00 годину – бойовики терористичних ЛНР та ДНР відмовляються видавати українських заручників.

Також у випуску: Сьогодні річниця диктаторських законів, які фактично перетворювали Україну на поліцейську державу. Видання "Економічна правда" оприлюднило свіжі умови надання позик від Міжнародного валютного фонду. Народний депутат Сергій Пашинський зацікавлений у необ'єктивному розслідуванні. Голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вдруге відмовився давати свідчення у Національному Антикорупційному бюро. Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter