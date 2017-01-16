Випуск новин за 19:00: Результати переговорів в Мінську. Умови МВФ
Випуск новин 19:50, сьогодні 121 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 19:00 годину – бойовики терористичних ЛНР та ДНР відмовляються видавати українських заручників.
Також у випуску:
Сьогодні річниця диктаторських законів, які фактично перетворювали Україну на поліцейську державу.
Видання "Економічна правда" оприлюднило свіжі умови надання позик від Міжнародного валютного фонду.
Народний депутат Сергій Пашинський зацікавлений у необ'єктивному розслідуванні.
Голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вдруге відмовився давати свідчення у Національному Антикорупційному бюро.
Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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