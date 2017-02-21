Випуск новин за 19:00: Російське фінансування політичних проектів в Україні

У випуску новин 21 лютого станом на 19:00 – голова СБУ Василь Грицак заявив, що Росія фінансує політичні проекти в Україні, які підтримують федералізацію.

Також у випуску: Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності. Росія готує провокації проти військових НАТО, які прибули в Естонію. Божевільний у Барселоні викрав вантажівку з газом. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді. Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.

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