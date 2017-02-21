Випуск новин за 19:00: Російське фінансування політичних проектів в Україні
Випуск новин 19:54, сьогодні 107 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 19:00 – голова СБУ Василь Грицак заявив, що Росія фінансує політичні проекти в Україні, які підтримують федералізацію.
Також у випуску:
Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності.
Росія готує провокації проти військових НАТО, які прибули в Естонію.
Божевільний у Барселоні викрав вантажівку з газом.
Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді.
Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.
Джерело: 24 Канал
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