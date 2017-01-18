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Випуск новин за 19:00: Сепаратистська творчість харківської викладачки

Випуск новин 20:00, сьогодні 78 Читать новость на русском
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У випуску новини 18 січня станом на 19:00 – керівництво харківської викладачки, яка пише вірші про фашистів-українців, прокоментувало її "творчість".

Також у випуску:

На засіданні Комітету з нацбезпеки депутатку Надію Савченко звинуватили у державній зраді.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.

Фракція "Самопоміч" вимагає, аби Кабмін переглянув свої останні рішення щодо Донбасу.

Джозеф Байден закликав об'єднати зусилля для збереження ЄС.

Військова прокуратура викликала на допит голову Верховної Ради Андрія Парубія як свідка подій 2010 року – ратифікації в парламенті Харківських угод.

Теги: Випуск новин Надія Савченко США Війна на Донбасі Андрій Парубій Харків Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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