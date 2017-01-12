Випуск новин за 19:00: Що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО. Смерть від морозу
Випуск новин 20:07, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 19:00 годину – одиночний протест чи бунт – що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО за участі "торнадівців". Лише за один день 11 українців замерзли на смерть.
Також у випуску:
Один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі.
Єдиний в Росії опозиційний канал "Дождь" припиняє мовлення в Україні.
Через сильні снігопади обмежений рух у трьох областях.
Китайці хочуть побудувати у Чорнобилі сонячну електростанцію.
Джерело: 24 Канал
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