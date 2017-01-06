Випуск новин за 19:00: Що насправді відбувається на Світлодарській дузі

У випуску новин 6 січня станом на 19:00 – команді журналістів 24 Каналу вдалося побувати на позиціях, з яких почалися пекельні бої на Світлодарській дузі.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. Діти з різних куточків України привітали воїнів АТО з Новим роком та Різдвом Христовим. На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. В Україні відкрили пункти обігріву через негоду. Православні та греко-католики відзначають Святвечір.

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