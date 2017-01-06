Випуск новин за 19:00: Що насправді відбувається на Світлодарській дузі
Випуск новин 20:08, сьогодні 95 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 19:00 – команді журналістів 24 Каналу вдалося побувати на позиціях, з яких почалися пекельні бої на Світлодарській дузі.
Також у випуску:
На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений.
Діти з різних куточків України привітали воїнів АТО з Новим роком та Різдвом Христовим.
На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах.
В Україні відкрили пункти обігріву через негоду.
Православні та греко-католики відзначають Святвечір.
Джерело: 24 Канал
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