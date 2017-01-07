Випуск новин за 19:00: Собаки насмерть загризли людину на Київщині
Випуск новин 19:46, сьогодні 98 Читать новость на русском
У випуску новин 7 січня станом на 19:00 – у селі Кучаків Бориспільського району чоловіка загризли до смерті чотири собаки.
Також у випуску:
На Одещині в заметах застрягли кілька десятків автомобілів.
Попри війну і холод українські військові також святкують Різдво.
Українські патрульні до свят заговорили дванадцятьма мовами і навіть мовою жестів.
Джерело: 24 Канал
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