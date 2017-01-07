Випуск новин за 19:00: Собаки насмерть загризли людину на Київщині

У випуску новин 7 січня станом на 19:00 – у селі Кучаків Бориспільського району чоловіка загризли до смерті чотири собаки.

Також у випуску: На Одещині в заметах застрягли кілька десятків автомобілів. Попри війну і холод українські військові також святкують Різдво. Українські патрульні до свят заговорили дванадцятьма мовами і навіть мовою жестів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter