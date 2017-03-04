Випуск новин за 19:00: Стан Насірова. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

У випуску новин 4 березня на 19:00 – у голови фіскальної служби Романа Насірова діагностували підвищений тиск у результаті "емоційного перевантаження." Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після більш, ніж тижня простою.

Також у випуску: На Луганщині біля наметів торгової блокади поліція знайшла вибухівку. У Росії оголосили в міжнародний розшук екс-депутата Держдуми, який виїхав в Україну. Двоє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. У Запоріжжя завезли величезну партію отруйного російського "Бояришника".

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