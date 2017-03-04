Випуск новин за 19:00: Стан Насірова. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу
Випуск новин 19:58, сьогодні 164 Читать новость на русском
У випуску новин 4 березня на 19:00 – у голови фіскальної служби Романа Насірова діагностували підвищений тиск у результаті "емоційного перевантаження." Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після більш, ніж тижня простою.
Також у випуску:
На Луганщині біля наметів торгової блокади поліція знайшла вибухівку.
У Росії оголосили в міжнародний розшук екс-депутата Держдуми, який виїхав в Україну.
Двоє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі.
У Запоріжжя завезли величезну партію отруйного російського "Бояришника".
Джерело: 24 Канал
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