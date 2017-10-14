Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України. "Дірявий" кордон

У випуску новин за 14 жовтня станом на 19:00 – як День захисника України відзначили на Донеччині. Чи справді українсько-угорський кордон не контролюється нашими прикордонниками

Також у випуску: Аналогічні святкування пройшли також в інших містах України. У Криму затримали три десятки активістів, які сьогодні вийшли на одиничні пікети. Міністерство агрополітики: черговий сюжет про інновації в українських державних відомствах.

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