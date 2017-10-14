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Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України. "Дірявий" кордон

Випуск новин 19:51, сьогодні 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 жовтня станом на 19:00 – як День захисника України відзначили на Донеччині. Чи справді українсько-угорський кордон не контролюється нашими прикордонниками

Також у випуску:

Аналогічні святкування пройшли також в інших містах України.

У Криму затримали три десятки активістів, які сьогодні вийшли на одиничні пікети.

Міністерство агрополітики: черговий сюжет про інновації в українських державних відомствах.

Теги: Випуск новин День захисника України Річниця УПА Угорщина Міністерство аграрної політики
Джерело: 24 Канал
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