Випуск новин за 19:00: Третій день заметілі. Теракт в Єрусалимі
Випуск новин 21:10, сьогодні 116 Читать новость на русском
У випуску новин 9 січня за 19:00 годину – Негода забрала життя 9-х людей, населені пункти без світла, а на дорогах масові ДТП. Терорист на вантажівці заїхав в туристичну частину Єрусалиму.
Також у випуску:
Вибух в Сумах: одна людина в реанімації, ще двох госпіталізували.
Через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися.
Із будинку на Хмельниччині, де стався вибух, виселили 15 сімей.
І знову собаки на смерть загризли людину. Цього разу на Херсонщині.
Ярмарок доброти. Як ті, хто самі потребують підтримки, допомагають онкохворій дівчинці.
У Львові відбувся фестиваль звіздарів.
Джерело: 24 Канал
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