  • укр
  • рус
22:57
9 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тарифи на опалення перераховують. Золотий глобус-2017
Випуск новин
22:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 19:00: Третій день заметілі. Теракт в Єрусалимі

Випуск новин 21:10, сьогодні 116 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 9 січня за 19:00 годину – Негода забрала життя 9-х людей, населені пункти без світла, а на дорогах масові ДТП. Терорист на вантажівці заїхав в туристичну частину Єрусалиму.

Також у випуску:

Вибух в Сумах: одна людина в реанімації, ще двох госпіталізували.

Через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися.

Із будинку на Хмельниччині, де стався вибух, виселили 15 сімей.

І знову собаки на смерть загризли людину. Цього разу на Херсонщині.

Ярмарок доброти. Як ті, хто самі потребують підтримки, допомагають онкохворій дівчинці.

У Львові відбувся фестиваль звіздарів.

Теги: Випуск новин Негода в Україні Ізраїль
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення
сьогодні, 22:32 Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення "Аграрного фонду"?
Андрій Вігірінський 296
Чого не знає Рабінович?
сьогодні, 20:01 Чого не знає Рабінович?
Наталія Лебідь 1 2072
Разговор о войне – это разговор, в котором все слова лишние
сьогодні, 19:01 Разговор о войне – это разговор, в котором все слова лишние
Володимир Шередега 1 1945
Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
сьогодні, 13:06 Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
1199
Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
сьогодні, 09:16 Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
Злой Одессит 5 21489
КОРД до Княжичів відправив головний поліцейський Києва
 7 грудня 2016 , 16:53 9
Кравчук і Горбачов посперечалися, хто ж розвалив Радянський Союз
 23 серпня 2016 , 13:00 7
Київ струсонув вибух
 12 серпня 2016 , 16:19
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук