Випуск новин за 19:00: Третій день заметілі. Теракт в Єрусалимі

У випуску новин 9 січня за 19:00 годину – Негода забрала життя 9-х людей, населені пункти без світла, а на дорогах масові ДТП. Терорист на вантажівці заїхав в туристичну частину Єрусалиму.

Також у випуску: Вибух в Сумах: одна людина в реанімації, ще двох госпіталізували. Через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися. Із будинку на Хмельниччині, де стався вибух, виселили 15 сімей. І знову собаки на смерть загризли людину. Цього разу на Херсонщині. Ярмарок доброти. Як ті, хто самі потребують підтримки, допомагають онкохворій дівчинці. У Львові відбувся фестиваль звіздарів.

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