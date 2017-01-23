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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Убивство Шеремета планували у Росії. Генпрокуратура зацікавилась депутата

Випуск новин 20:33, сьогодні 61 Читать новость на русском

У випуску новини 23 січня за 19:00 – убивство журналіста Павла Шеремета, ймовірно, планували у Росії. Кого з нардепів вирішила перевірити Генпрокуратура через ухиляння від слати податків.

Також у випуску:

Як учні, батьки та вчителі зреагували на ймовірність створення профільної вищої школи.

За минулу добу на четверо українців зазнали поранення на Донбасі.

Суд арештував 4 учасників стрілянини в Олевську, ще одного помістили під домашній арешт.

Червоний Хрест допомагатиме ідентифікувати тіла загиблих на сході України.

Польща готова надавати українцям робочі місця.

Зоозахисники вимагають арешту догхантерів.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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