Випуск новин за 19:00: Убивство Шеремета планували у Росії. Генпрокуратура зацікавилась депутата

У випуску новини 23 січня за 19:00 – убивство журналіста Павла Шеремета, ймовірно, планували у Росії. Кого з нардепів вирішила перевірити Генпрокуратура через ухиляння від слати податків.

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