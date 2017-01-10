Випуск новин за 19:00: Україна оговтується після негоди. Як колядують українці
Випуск новин 19:45, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 19:00 – сильні морози в Україні нарешті відступають, а люди і міста оговтуються від їхніх наслідків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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