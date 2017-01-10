Випуск новин за 19:00: Україна оговтується після негоди. Як колядують українці

У випуску новин 10 січня за 19:00 – сильні морози в Україні нарешті відступають, а люди і міста оговтуються від їхніх наслідків.

Також у випуску: Колядники з усієї України влаштували справжнє свято радості в Івано-Франківську. Нардеп Надія Савченко пояснила, навіщо опублікувала списки полонених. Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув від вибуху в Рівному.

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