Випуск новин за 19:00: Україна відпустила терористів. Нові деталі у справі вбивства посла РФ

У випуску новин 29 грудня станом на 19:00, – Україна в якості жесту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм. У справі щодо вбивства посла Росії в Туреччині фігурує росіянка. ї

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