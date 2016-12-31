Випуск новин за 19:00: Українці у полоні арабського терміналу. Підсумки року на фронті

У випуску новин 31 грудня станом на 19:00 – Більше сотні українських туристів можуть зустріти Новий рік в Об'єднаних Арабських Еміратах. Яким цей рік видався на передовій.

Також у випуску: Вражаючі перемоги і болючі поразки — найважливіші для нашої країни спортивні події. Діти з Київщини приготували для бійців різдвяні пряники. Російські хакери мають доступ до важливих об'єктів США. Топ-5 зрад 2016 року за версією журналістів 24 каналу.

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