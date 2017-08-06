Випуск новин за 19:00: Загибель альпіністів через спеку. Жертви Великого терору

У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – від аномальної спеки в Італії загинули двоє альпіністів. Дисиденти вшанували пам'ять жертв Великого терору.

Також у випуску: Екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих. Британські журналісти пожартували про відпустку президента Росії Володимира Путіна. У Вінниці президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з нагоди Дня військово-повітряних сил ЗСУ.

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