Випуск новин за 19:00: Заява Гройсмана. Нові податки для ФОПів
Випуск новин 21:24, сьогодні 42 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 19:00 – Україні вистачить грошей, аби збільшити мінімальну зарплату, а відтак і виплати усім бюджетникам з Нового року.
Також у випуску:
Президент Петро Порошенко підписав закон про нові податки для Фізичних Осіб Підприємців.
Новий президент Молдови Ігор Додон звільнив міністра оборони Анатола Шалару.
Квартири для військових, техніка для охорони порядку і нова форма – здобутки Нацгвардії.
Джерело: 24 Канал
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