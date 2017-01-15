Випуск новин за 19:00: Заяви про сепаратизм Нацгвардії. "Злив" останньої серії
Випуск новин 21:12, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 15 січня за 19:00 – Генеральна прокуратура перевірить заяви екс-комбата "Азова" Андрія Білецького.
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Джерело: 24 Канал
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