Випуск новин за 19:00: Заяви про сепаратизм Нацгвардії. "Злив" останньої серії

У випуску новин 15 січня за 19:00 – Генеральна прокуратура перевірить заяви екс-комбата "Азова" Андрія Білецького.

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