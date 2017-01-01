Випуск новин за 19:00: Звістка з АТО. Смолоскипна хода у Києві
Випуск новин 20:12, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новин 1 січня станом на 19:00: бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 44 рази. У столиці патріотичні сили вшанували пам’ять лідера ОУН Степана Бандери.
Також у випуску:
Теракт у Стамбулі: в одному з нічних клубів загинули 39 людей, в тому числі іноземні туристи.
Сигарети та алкоголь дорожчають, а ліки дешевшають. Нові ціни з 1 січня 2017 року.
11 людей загинуло внаслідок стрілянини на вечірці у Бразилії.
Тіла двох людей виявили у приватному будинку в Овідіопольському районі Одещини.
Нардеп Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику.
Вигнані російські дипломати вилетіти зі США.
Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо перемир’я в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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