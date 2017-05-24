Випуск новин за 20:00: Безвіз для жителів окупованих територій. Звіт НАБУ

У випуску новин за 24 травня станом на 20:00 – жителі Криму та окупованих районів Луганської та Донецької області зможуть їздити до Європи з паспортами старого зразка. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звітував перед народними обранцями у Верховній Раді.

Також у випуску: Співробітники Нацполіції та військової прокуратури провели понад 400 обшуків у 15 областях. Про підозру оголосили колишньому народному депутатові Олександрові Грановському. Скільки податків розікрала "сім’я Януковича".

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