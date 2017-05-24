Випуск новин за 20:00: Безвіз для жителів окупованих територій. Звіт НАБУ
Випуск новин 20:53, сьогодні 114 Читать новость на русском
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У випуску новин за 24 травня станом на 20:00 – жителі Криму та окупованих районів Луганської та Донецької області зможуть їздити до Європи з паспортами старого зразка. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звітував перед народними обранцями у Верховній Раді.
Також у випуску:
Співробітники Нацполіції та військової прокуратури провели понад 400 обшуків у 15 областях.
Про підозру оголосили колишньому народному депутатові Олександрові Грановському.
Скільки податків розікрала "сім’я Януковича".
Джерело: 24 Канал
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