Випуск новин за 20:00: Бойовики не припиняють стріляти. Спецборт для дипломатів

У випуску новин 30 грудня станом на 20:00 – бойовики "зосередились" на околицях Горлівки та на авдіївській промзоні.

Також у випуску: Російських дипломатів, яких випроваджують зі США, забере спецборт. Ізраїль заманює до себе підприємців-новаторів з-за кордону. В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство.

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