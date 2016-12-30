Випуск новин за 20:00: Бойовики не припиняють стріляти. Спецборт для дипломатів
Випуск новин 21:14, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 20:00 – бойовики "зосередились" на околицях Горлівки та на авдіївській промзоні.
Також у випуску:
Російських дипломатів, яких випроваджують зі США, забере спецборт.
Ізраїль заманює до себе підприємців-новаторів з-за кордону.
В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство.
Джерело: 24 Канал
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