Випуск новин за 20:00: Чаусу продовжили арешт. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 15 березня станом на 20:00 – Скандальному служителю Феміди Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу продовжили арешт ще на 10 діб. Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.

Також у випуску: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків. Як виглядають позиції на передовій, які українські війська відбили у бойовиків.

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