Випуск новин за 20:00: Чаусу продовжили арешт. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 01:26, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 20:00 – Скандальному служителю Феміди Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу продовжили арешт ще на 10 діб. Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.
Також у випуску:
Звільнення з СІЗО скандального чиновника.
Санкції для російських банків.
Як виглядають позиції на передовій, які українські війська відбили у бойовиків.
Джерело: 24 канал
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