Випуск новин за 20:00: Чим незадоволений Аваков. Зустріч "Великої сімки"

У випуску новин 26 травня станом на 20:00 – У Києві закінчилися розгляд справ у судах, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Однак очільник МВС незадоволений цим. На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".

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