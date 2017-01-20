Випуск новин за 20:00% Чого чекати Україні від Трампа. Бойовики обстріляли автобус з пасажирами
Випуск новин 21:07, сьогодні 78 Читать новость на русском
У випуску новин 20 січня за 20:00 годину – Дональд Трамп став 45-им Президентом США: чого очікувати Україні. Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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