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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00% Чого чекати Україні від Трампа. Бойовики обстріляли автобус з пасажирами

Випуск новин 21:07, сьогодні 78 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 20 січня за 20:00 годину – Дональд Трамп став 45-им Президентом США: чого очікувати Україні. Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині.

Також у випуску:

Спалах африканської чуми на Тернопільщині.

"Наш Крим" – Інститут національної пам’яті спростовує російські міфи про півострів.

На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" знайшли мертвим прикордонника

У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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