Випуск новин за 20:00% Чого чекати Україні від Трампа. Бойовики обстріляли автобус з пасажирами

У випуску новин 20 січня за 20:00 годину – Дональд Трамп став 45-им Президентом США: чого очікувати Україні. Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині.

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