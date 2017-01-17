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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 20:00: Докази держзради Януковича. Екс-беркутівці за гратами

Випуск новин 21:35, сьогодні 75 Читать новость на русском
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У випуску новини 17 січня за 20:00 годину – докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи? Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Також у випуску:

Мера польського Перемишля не пустили в Україну. Чому і наскільки заборонили в’їзд?

Чи зросли оклади народних обранців.

Хто і як перекривав одеську трасу.

Апеляційний суд переніс розгляд скарги екс-регіонала Єфремова на утримання його під вартою.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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