Випуск новин за 20:00: Докази держзради Януковича. Екс-беркутівці за гратами

У випуску новини 17 січня за 20:00 годину – докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи? Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Також у випуску: Мера польського Перемишля не пустили в Україну. Чому і наскільки заборонили в’їзд? Чи зросли оклади народних обранців. Хто і як перекривав одеську трасу. Апеляційний суд переніс розгляд скарги екс-регіонала Єфремова на утримання його під вартою.

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