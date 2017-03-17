Випуск новин за 20:00: Марушевська в Україні. Ростовське "Межигір’я" Януковича
Випуск новин 21:06, сьогодні 55 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 20:00 – в Україну повернулася екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевська. Як виглядає ростовський маєток президента-втікача Віктора Януковича.
Також у випуску:
Стало відомо, коли у Європарламенті проголосують за безвіз для України.
Детективи НАБУ шість годин допитували Насірова.
У Британії арештували екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Боднарчука.
Джерело: 24 Канал
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