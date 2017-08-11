Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник
Випуск новин 20:56, сьогодні 51 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 20:00 – Дональд Трамп і Кім Чен Ин готуються штовхнути світ до ядерної війни. У Львові на хабарі попався керівник митного поста "Західний".
Також у випуску:
Щонайменше 36 людей загинули у залізничній катастрофі в Єгипті.
У Міноборони ініціюють створення окремої правової структури для розгляду справ, пов'язаних з армійцями.
В Ірпіні, що на Київщині в результаті вибуху газу в житловому будинку, постраждали четверо людей, двоє жінок у важкому стані.
Джерело: 24 Канал
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