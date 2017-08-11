Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 20:00 – Дональд Трамп і Кім Чен Ин готуються штовхнути світ до ядерної війни. У Львові на хабарі попався керівник митного поста "Західний".

Також у випуску: Щонайменше 36 людей загинули у залізничній катастрофі в Єгипті. У Міноборони ініціюють створення окремої правової структури для розгляду справ, пов'язаних з армійцями. В Ірпіні, що на Київщині в результаті вибуху газу в житловому будинку, постраждали четверо людей, двоє жінок у важкому стані.



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