Випуск новин за 20:00: Нові подробиці теракту у Стамбулі. Підрив банкомату
Випуск новин 20:49, сьогодні 0
У випуску новин 4 січня станом на 20:00 – до новорічного теракту у Стамбулі, ймовірно, причетні росіяни.
Також у випуску:
Міжнародний фестиваль крижаних скульптур сьогодні відкрився у Китаї.
Суд заочно арештував олігарха-втікача Сергія Курченка.
Поліція Сум шукає злочинців, які підірвали банкомат.
Джерело: 24 Канал
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