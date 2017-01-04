  • укр
  • рус
20:53
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 20:00: Нові подробиці теракту у Стамбулі. Підрив банкомату
Випуск новин
20:49, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 20:00: Нові подробиці теракту у Стамбулі. Підрив банкомату

Випуск новин 20:49, сьогодні 0
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 4 січня станом на 20:00 – до новорічного теракту у Стамбулі, ймовірно, причетні росіяни.

Також у випуску:

Міжнародний фестиваль крижаних скульптур сьогодні відкрився у Китаї.

Суд заочно арештував олігарха-втікача Сергія Курченка.

Поліція Сум шукає злочинців, які підірвали банкомат.

Теги: Теракт у Стамбулі Суми Поліція Сергій Курченко Фестивалі Китай Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
сьогодні, 19:02 США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
Інна Жолобович 1574
Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
сьогодні, 18:03 Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
2 1992
ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
сьогодні, 13:05 ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
Дмитро Снєгирьов 9019
Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
сьогодні, 08:31 Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
Дмитро Бєлобров 2376
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
3 січня, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 7 29028
В "Укрзалізниці" презентували грандіозний "план змін"
 26 липня 2016 , 23:59 25
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку", – ЗМІ
 16 грудня 2016 , 23:30 1
Шульц пояснив ситуацію з безвізом для України
 24 листопада 2016 , 13:41 20
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня 2016 , 22:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук