Випуск новин за 20:00: Нові подробиці теракту у Стамбулі. Підрив банкомату

У випуску новин 4 січня станом на 20:00 – до новорічного теракту у Стамбулі, ймовірно, причетні росіяни.

Також у випуску: Міжнародний фестиваль крижаних скульптур сьогодні відкрився у Китаї. Суд заочно арештував олігарха-втікача Сергія Курченка. Поліція Сум шукає злочинців, які підірвали банкомат.

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