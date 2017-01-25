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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Осквернений меморіал загиблим від НКВС. Заблокована залізниця

Випуск новин 20:59, сьогодні 68 Читать новость на русском

У випуску новин 25 січня за 20:00 годину – у Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам. У Луганській області заблокували залізницю в бік тимчасово окупованої території.

Також у випуску:

На Донеччині троє дітей при живих батьках жили у холод, бруді і без медичної допомоги.

Урядова суперечка про справи "Укрзалізниці".

Суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас.

Після отримання хабара скандальну чиновницю перевели у Фіскальну службу на підвищення.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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