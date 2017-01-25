Випуск новин за 20:00: Осквернений меморіал загиблим від НКВС. Заблокована залізниця

У випуску новин 25 січня за 20:00 годину – у Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам. У Луганській області заблокували залізницю в бік тимчасово окупованої території.

Також у випуску: На Донеччині троє дітей при живих батьках жили у холод, бруді і без медичної допомоги. Урядова суперечка про справи "Укрзалізниці". Суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас. Після отримання хабара скандальну чиновницю перевели у Фіскальну службу на підвищення.

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