Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком
Випуск новин 21:31, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новин 19 січня за 20:00 годину – 17-поверховий будинок обвалився у Ірані, під завалами кількасот людей, чимало загиблих. Йорданські купання під радянський марш у Кропивницькому: хто і навіщо увімкнув його.
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Джерело: 24 Канал
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