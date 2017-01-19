Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком

У випуску новин 19 січня за 20:00 годину – 17-поверховий будинок обвалився у Ірані, під завалами кількасот людей, чимало загиблих. Йорданські купання під радянський марш у Кропивницькому: хто і навіщо увімкнув його.

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