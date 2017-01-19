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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком

Випуск новин 21:31, сьогодні 27 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 19 січня за 20:00 годину – 17-поверховий будинок обвалився у Ірані, під завалами кількасот людей, чимало загиблих. Йорданські купання під радянський марш у Кропивницькому: хто і навіщо увімкнув його.

Також у випуску:

Знову гаряче на Авдіївській промзоні.

Чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць.

Як на передовій відзначають Водохреща.

Українська військова делегація оглянула військові об’єкти в Ростовській області.

Львівське сміття брикетуватимуть на п’ять сортувальних майданчиках.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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