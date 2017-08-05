Випуск новин за 20:00: Поліція святкує другу річницю. Звільнення Балчуна

У випуску новин за 4 серпня станом на 20:00 – Національна поліція України святкує другу річницю. Звільнити очільника "Укрзалізниці", поляка Войцеха Балчуна просить Генпрокурор Юрій Луценко.

Також у випуску: Найагресивніші напади фіксували на Донеччині, на Луганському напрямку неспокійно було біля Новоолександрівки та Станиці Луганської. Михайло Саакашвілі прилетів до Польщі виступити на урочистостях до 73 річниці Варшавського повстання. Національна поліція України святкує другу річницю.

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