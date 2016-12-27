Випуск новин за 20:00: Повернення полонених. Майдан як переворот
Випуск новин 21:35, сьогодні 91 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 20:00 – сьогодні проросійські бойовики звільнили двох українських заручниць.
Також у випуску:
Стоматолог з Лівану поїхав на передову в зону АТО безкоштовно лікувати бійців.
Московський райсуд російської столиці визнав Євромайдан державним переворотом.
Про 2 поранених за минулу добу повідомили у штабі АТО.
Джерело: 24 Канал
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