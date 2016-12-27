Випуск новин за 20:00: Повернення полонених. Майдан як переворот

У випуску новин 27 грудня станом на 20:00 – сьогодні проросійські бойовики звільнили двох українських заручниць.

Також у випуску: Стоматолог з Лівану поїхав на передову в зону АТО безкоштовно лікувати бійців. Московський райсуд російської столиці визнав Євромайдан державним переворотом. Про 2 поранених за минулу добу повідомили у штабі АТО.

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