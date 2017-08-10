Випуск новин за 20:00: Провокації в ОРДО. Ексклюзив від "Братів Гадюкіних"

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 20:00 – патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Легендарний український рок-гурт "Брати Гадюкіни" готує новий альбом під назвою "Сміх і гріх".

Також у випуску: Розслідуванням корупційних оборудок у військовому секторі в НАБУ займатиметься окрема група детективів. Міноборони оштрафувало недобросовісних постачальників продуктів для бійців. Майно судді окружного адміністративного суду Павла Вовка тепер під арештом.

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