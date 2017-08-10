Випуск новин за 20:00: Провокації в ОРДО. Ексклюзив від "Братів Гадюкіних"
Випуск новин 21:00, сьогодні 117 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 20:00 – патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Легендарний український рок-гурт "Брати Гадюкіни" готує новий альбом під назвою "Сміх і гріх".
Також у випуску:
Розслідуванням корупційних оборудок у військовому секторі в НАБУ займатиметься окрема група детективів.
Міноборони оштрафувало недобросовісних постачальників продуктів для бійців.
Майно судді окружного адміністративного суду Павла Вовка тепер під арештом.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Права споживачів: про це має знати кожен15 березня , 09:40
Жінка продавала європейцям українок за 15 тисяч гривень за годину9 червня , 23:49
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46