21:58
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, сьогодні
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 20:00: Ректорський скандал. 2 роки без Нємцова
Випуск новин
21:32, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 20:00: Ректорський скандал. 2 роки без Нємцова

Випуск новин 21:32, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новин 27 лютого за 20:00 – звільнений два роки тому РімвІдас Хращевський неочікувано отримав рішення суду щодо свого відновлення на ректорській посаді. 27 лютого 2015 року в центрі Москви розстріляли лідера російської опозиції.

Також у випуску:

У Києві попрощались із військовим з "Айдару".

Пацієнти із рідкісними діагнозами організували флешмоб.

Доба у зоні АТО: без жертв, але один військовий поранений.

Теги: Київ Випуск новин Україна АТО Борис Нємцов Флешмоб
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
сьогодні, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
1940
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
сьогодні, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1287
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
сьогодні, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1214
Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту
сьогодні, 19:00 Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту
Інна Жолобович 2275
Чому населення Донбасу не йде у партизани
сьогодні, 17:15 Чому населення Донбасу не йде у партизани
Дмитро Снєгирьов 6875
Київ засипало снігом: чарівні фото та відео з мережі
 29 листопада 2016 , 10:07 5
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги
 4 січня , 22:46 18
Ескалація конфлікту досягла рекордних масштабів, – штаб АТО
 31 серпня 2016 , 23:45 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук