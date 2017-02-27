Випуск новин за 20:00: Ректорський скандал. 2 роки без Нємцова

У випуску новин 27 лютого за 20:00 – звільнений два роки тому РімвІдас Хращевський неочікувано отримав рішення суду щодо свого відновлення на ректорській посаді. 27 лютого 2015 року в центрі Москви розстріляли лідера російської опозиції.

Також у випуску: У Києві попрощались із військовим з "Айдару". Пацієнти із рідкісними діагнозами організували флешмоб. Доба у зоні АТО: без жертв, але один військовий поранений.

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