Випуск новин за 20:00: СБУ викликало на допит Губарєва. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 6 січня станом на 20:00 – СБУ запросила так званого народного губернатора Донеччини Павла Губарєва на допит.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. Репортаж зі Світлодарської дуги. Православні та греко-католики відзначають Святвечір. В одному з київських монастирів освятили їжу для нужденних. В аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси. На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах.

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