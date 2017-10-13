Випуск новин за 20:00: Ситуація в зоні АТО. НАБУ перевірить Омеляна

У випуску новин за 13 жовтня станом на 20:00 – на Сході України далі неспокійно, однак бойовики продовжують провокувати українських бійців. Міністра інфраструктури Володимира Омеляна перевіряє Національне антикорупційне бюро.

Також у випуску: Українського режисера Олега Сенцова етапували до виправної колонії. Під час святкування Дня захисника Вітчизни за правопорядком стежитимуть 13 тисяч військовослужбовців Нацгвардії та поліцейських. Міський голова Миколаєва оскаржує свою відставку.

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