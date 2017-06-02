Випуск новин за 20:00: Ситуація в зоні АТО. Прощання з Любомиром Гузаром

У випуску новин 2 червня станом на 20:00 – один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень в зоні АТО. У Львові прощаються з блаженнішим Любомиром Гузаром.

Також у випуску: Американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Синоптики повідомили, що в Україні настане літня погода, незважаючи на те, що в сусідніх країнах випав сніг і град. У Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід банді, яка намагалася викрасти і вивезти в Росію колишнього громадянина Федерації Володимира Крупчака.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter