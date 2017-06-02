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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Ситуація в зоні АТО. Прощання з Любомиром Гузаром

Випуск новин 21:01, сьогодні 158 Читать новость на русском

У випуску новин 2 червня станом на 20:00 – один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень в зоні АТО. У Львові прощаються з блаженнішим Любомиром Гузаром.

Також у випуску:

Американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди.

Синоптики повідомили, що в Україні настане літня погода, незважаючи на те, що в сусідніх країнах випав сніг і град.

У Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід банді, яка намагалася викрасти і вивезти в Росію колишнього громадянина Федерації Володимира Крупчака.

Теги: Випуск новин АТО Любомир Гузар Дональд Трамп Львів Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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