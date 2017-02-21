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Випуск новин за 20:00: Скільки років тюрми загрожує Фірташу. Гройсман та вугілля

Випуск новин 21:16, сьогодні 146 Читать новость на русском

У випуску новин 21 лютого за 20:00 – австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. У Штатах йому загрожує 50 років тюрми. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО.

Також у випуску:

СБУ викрила політичні протекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини.

Проти депутата Артеменка відкрили кримінальне провадження за пропозицію "здати Крим в оренду Росії".

Медики 59-го військового шпиталю надають допомогу цивільним.

Савченко просить позбавити її депутатської недоторканності.

Помічники нардепів були залучені до проплачених з Москви заходів.

У Криму арештували активіста Марлена Мустафаєва.

Розбійний напад у Кропивницькому – чоловіка з кульовими та ножовими пораненнями госпіталізували.

Теги: Дмитро Фірташ Володимир Гройсман Верховна Рада Випуск новин вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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