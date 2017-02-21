Випуск новин за 20:00: Скільки років тюрми загрожує Фірташу. Гройсман та вугілля
У випуску новин 21 лютого за 20:00 – австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. У Штатах йому загрожує 50 років тюрми. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО.
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