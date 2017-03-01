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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Скільки треба грошей на ремонт українських доріг. Розведення сил на Донбасі

Випуск новин 22:16, сьогодні 18 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня на 20:00 – 250 мільярдів гривень треба на ремонт українських доріг. Скільки є зараз. Розведення сил поблищу Станції Луганської запланували на 7 березня.

Також у випуску:

Чому померлий мер Луцька досі на посаді.

служитель Феміди Микола Чаус, який ховав гроші у банці, знайшовся у Молдові. Що тепер буде із суддею, якого підозрюють у хабарництві.

Чому жахливі умови, в яких живуть 60 військових на Одещині, ніхто не помічає.

1 березня – всесвітній день котів.

Про корупцію при відборі до Верховного суду України – гість студії експерт Центру з протидії корупції Анастасія Сідлецька.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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