Випуск новин за 20:00: Скільки треба грошей на ремонт українських доріг. Розведення сил на Донбасі
Випуск новин 22:16, сьогодні 18 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня на 20:00 – 250 мільярдів гривень треба на ремонт українських доріг. Скільки є зараз. Розведення сил поблищу Станції Луганської запланували на 7 березня.
Також у випуску:
Чому померлий мер Луцька досі на посаді.
служитель Феміди Микола Чаус, який ховав гроші у банці, знайшовся у Молдові. Що тепер буде із суддею, якого підозрюють у хабарництві.
Чому жахливі умови, в яких живуть 60 військових на Одещині, ніхто не помічає.
1 березня – всесвітній день котів.
Про корупцію при відборі до Верховного суду України – гість студії експерт Центру з протидії корупції Анастасія Сідлецька.
Джерело: 24 Канал
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