Випуск новин за 20:00: Скільки треба грошей на ремонт українських доріг. Розведення сил на Донбасі

У випуску новин 1 березня на 20:00 – 250 мільярдів гривень треба на ремонт українських доріг. Скільки є зараз. Розведення сил поблищу Станції Луганської запланували на 7 березня.

Також у випуску:

Чому померлий мер Луцька досі на посаді.

служитель Феміди Микола Чаус, який ховав гроші у банці, знайшовся у Молдові. Що тепер буде із суддею, якого підозрюють у хабарництві.

Чому жахливі умови, в яких живуть 60 військових на Одещині, ніхто не помічає.

1 березня – всесвітній день котів.

Про корупцію при відборі до Верховного суду України – гість студії експерт Центру з протидії корупції Анастасія Сідлецька.