Випуск новин за 20:00: Сніжне Різдво. Втеча бойовиків

У випуску новин 5 січня станом на 20:00 – на Різдво синоптики прогнозують 20 градусний мороз, по Україні масово розгортають пункти обігріву. Бойовики втрачають мотивацію та тікають з "ДНР" та "ЛНР".

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