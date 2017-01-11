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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 20:00: Список Савченко. Скандал із Трампом

Випуск новин 21:48, сьогодні 60 Читать новость на русском
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У випуску новин 11 січня за 20:00 – Надія Савченко внесла зміни у списки українських полонених та затриманих бойовиків, які опублікувала напередодні.

Також у випуску:

Офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, поки не призиватимуть до армії.

Поліція оприлюднила список небезпечних доріг.

Дональд Трамп заперечує будь-які зв'язки з Росією.

Святкова коляда продовжує крокувати Україною. І різдвяні пісні виконують у незвичних місцях.

Теги: Збройні Сили України Дональд Трамп Випуск новин Надія Савченко Поліція
Джерело: 24 Канал
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