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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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Випуск новин за 20:00: Справа Марушевської. Фестиваль в Іспанії

Випуск новин 20:58, сьогодні 66 Читать новость на русском

У випуску новин 20 березня станом на 20:00 – суд закрив справу проти Юлії Марушевської про 500 гривень премії. В Іспанії відбувся щорічний фестиваль вогню.

Також у випуску:

У столиці четверо невідомих пограбували авто приватної служби охорони.

У районі Водяного, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення з ворогом.

ФБР розслідує втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки команди Дональда Трампа з Кремлем.

Теги: Київ Війна на Донбасі АТО Випуск новин Пограбування Юлія Марушевська Фестивалі США
Джерело: 24 Канал
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