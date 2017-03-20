Випуск новин за 20:00: Справа Марушевської. Фестиваль в Іспанії

У випуску новин 20 березня станом на 20:00 – суд закрив справу проти Юлії Марушевської про 500 гривень премії. В Іспанії відбувся щорічний фестиваль вогню.

Також у випуску: У столиці четверо невідомих пограбували авто приватної служби охорони. У районі Водяного, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення з ворогом. ФБР розслідує втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки команди Дональда Трампа з Кремлем.

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