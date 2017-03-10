Випуск новин за 20:00: Справа проти Демчини. Зобов'язання Росії в Криму
Випуск новин 21:32, сьогодні 52
У випуску новин 10 березня станом на 20:00 – НАБУ почало розслідування у справі першого заступника голови СБУ Павла Демчини.
Також у випуску:
У Харкові чоловік задушив дружину і доньку, а потім наклав на себе руки.
Проти дочки російського "Сбербанку" можуть застосувати санкції.
Міжнародний Трибунал зобов'язав Росію захищати українських інвесторів в анексованому Криму.
Штаб блокади Донбасу пригрозив перекрити бойовикам світло і воду.
Джерело: 24 Канал
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