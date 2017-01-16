Випуск новин за 20:00: Стрілянина в Олевську. Військового медика засудили за державну зраду
Випуск новин 21:10, сьогодні 99 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 20:00 годину – у місті Олевськ виникла стрілянина – одна людина загинула, ще шестеро поранені.
Також у випуску:
Пашинський зацікавлений у необ'єктивному розслідуванні новорічного інциденту.
У Києві позашляховик на пішохідному переході збив трьох дітей.
Засідання у справі екс-лідера партії регіонів Олександра Єфремова.
Джерело: 24 Канал
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