Випуск новин за 20:00: Стрілянина в Олевську. Військового медика засудили за державну зраду

У випуску новини 16 січня за 20:00 годину – у місті Олевськ виникла стрілянина – одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Також у випуску: Пашинський зацікавлений у необ'єктивному розслідуванні новорічного інциденту. У Києві позашляховик на пішохідному переході збив трьох дітей. Засідання у справі екс-лідера партії регіонів Олександра Єфремова.

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