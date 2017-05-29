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Випуск новин за 20:00: Суд над "Правим сектором". Доба у зоні АТО

Випуск новин 21:07, сьогодні 162 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 травня станом на 20:00 – Мукачівський суд випустив на волю 4 бійців "Правого сектору", які влітку 2015 року влаштували стрілянину в центрі міста. Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Також у випуску:

Суд переніс підготовче засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича.

Еммануель Макрон зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.

СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки.

Теги: Україна Випуск новин Правий сектор Стрілянина в Мукачевому АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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