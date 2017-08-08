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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 20:00: Учасників АТО годують харчовими відходами. Справа "Роттердам+"

Випуск новин 20:57, сьогодні 95 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 20:00 – українських військових годують харчовими відходами. Це стало відомо, після того, як бійці 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади поскаржилися волонтерам і правозахисникам на неякісні консерви з яловичиною. Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Роттердам+".

Також у випуску:

Фронтові зведення від штабу АТО.

Грузинсько-російську війну згадували в Литві.

В річницю нападу на Грузію Володимир Путін не зміг втриматися від провокації.

Теги: Судді Випуск новин АТО Війна на Донбасі НАБУ
Джерело: 24 Канал
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