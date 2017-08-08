Випуск новин за 20:00: Учасників АТО годують харчовими відходами. Справа "Роттердам+"
Випуск новин 20:57, сьогодні 95 Читать новость на русском
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У випуску новин за 8 серпня станом на 20:00 – українських військових годують харчовими відходами. Це стало відомо, після того, як бійці 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади поскаржилися волонтерам і правозахисникам на неякісні консерви з яловичиною. Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Роттердам+".
Також у випуску:
Фронтові зведення від штабу АТО.
Грузинсько-російську війну згадували в Литві.
В річницю нападу на Грузію Володимир Путін не зміг втриматися від провокації.
Джерело: 24 Канал
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