Випуск новин за 20:00: Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів. Пенсіонер загубив велику суму

У випуску новин 28 грудня станом на 20:00 – Львів'янка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів. Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті.

Також у випуску: Смертельна аварія у Харкові. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА. Завтра Україна в односторонньому порядку віддасть 15 полонених бойовикам на Донбасі. У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі.

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