Випуск новин за 20:00: Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів. Пенсіонер загубив велику суму
Випуск новин 21:15, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 20:00 – Львів'янка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів. Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті.
Також у випуску:
Смертельна аварія у Харкові.
Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.
Завтра Україна в односторонньому порядку віддасть 15 полонених бойовикам на Донбасі.
У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вперше стали відомі підрозділи збройних сил Росії, що анексували Крим1 жовтня , 22:03 8
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб20 грудня , 12:52 3
Екс-генсек НАТО розповів, коли Україна зможе повернути Крим і Донбас4 вересня , 14:34
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля25 грудня , 22:15
Коментарі